Bebe első karácsonya a válás után

Bebe novemberben jelentette be, hogy nyolc év után elválik feleségétől. A Back II Black zenekar egykori frontemberének ez lesz az első karácsonya Kata nélkül, mégsem szomorú, sőt már nagyon várja az ünnepeket.

"Nagyon szeretem a karácsony hangulatát, ez a kedvenc ünnepem az évben. Születésemtől fogva minden évben a családommal töltöm a szentestét, így lesz idén is. Három méteres fát szoktunk állítani amit egy napig díszítünk, csillagszórót gyújtunk, megajándékozzuk egymást, még a kutyáknak is adunk egy kis meglepetést" - mondta Bebe, aki az etióp szokásokat is tartja.





"Mivel Etiópiában is keresztény a lakosság többsége, nem sok különbség van az ottani és a magyar karácsony között. Egyedül talán a menü más egy kicsit: nálunk etióp csirkét szokás főzni, amit speciális berben paprikával és főtt tojással készítünk el, ez különleges ízt ad neki" - árulta el az énekes.